Kunst und Musik : Junge Künstler trotzen der Krise und machen Musik

Neuerburg Palladio – gemeinsam Zuhause: Musiker des Jugendsinfonierochesters Eifel-Ardennen ignorieren geschlossene Grenzen

(red) Alles war anders geplant: zwei gemeinsame Probentage in der Musikschule Echternach, eine gemeinsame Probenwoche in Mannnheim und zwei Abschlusskonzerte im Kultursaal Limburger Hof und im Trifolion Echternach. Projektpartner: das CMNord und die Musikschulen Echternach, Eifelkreis Bitburg-Prüm und Bernkastel-Wittlich in Zusammenarbeit mit der Europäischen Vereinigung für Eifel und Ardennen (EVEA), unterstützt von der Fondation OEuvre Luxemburg. Aber dann kam Corona: kein Treffen zum gemeinsamen Musizieren, einander Kennenlernen und zu gemeinsamer Zeit miteinander. Die angestrebten Ziele, musikalische Fortbildung und kultureller Erfahrungsaustausch sollten nicht mehr erreicht werden können. Aber gemeinsam musizieren, das wollten die jungen Musiker aus Deutschland und Luxemburg dennoch. Die musikalischen Leiter waren schnell überzeugt, die meisten Orchestermitglieder wollten sich an dem Projekt beteiligen.