Musik : Trommel-Workshop mit Musiker in der Grundschule Waxweiler

Trommel-Workshop mit Musiker in der Grundschule Waxweiler

Der afrikanische Musiker Marcel Sawuri, der in Luxemburg lebt, hat einen Trommel-Workshop für Grundschüler in Waxweiler gegeben. Foto: Susanne Thiel

Waxweiler (red) Abschlussfahrt und -feier für die Viertklässler der Grundschule Waxweiler sind wegen der Corona-Krise ausgefallen. Ihre Lehrerinnen boten den Kindern zum Abschied dennoch einen speziellen Höhepunkt.

Den afrikanischen Musiker Marcel Sawuri, der in Luxemburg lebt und aus Burkina Faso stammt, hatten die Kinder bereits zu Beginn des Schuljahres kennen und schätzen gelernt. Bei ihrer Klassenfahrt nach Burg Reuland hatten sie schon einmal an einem Djembe-Workshop unter seiner Leitung teilgenommen und seitdem davon geschwärmt. So kam Sawuri nun für einen Vormittags-Workshop im Freien nach Waxweiler. Mit ausreichend Abstand trommelten und sangen die Schülerinnen und Schüler auf der Wiese nach Herzenslust. Die afrikanischen Rhythmen und Lieder gab Marcel Sawuri mit seiner wohlklingenden Stimme vor. Foto: Susanne Thiel