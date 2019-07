Kreismusikschule : Musikgruppen für Kleinstkinder

Prüm ( Die Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm bietet in Prüm Musikgruppen für Kinder an. Unter Leitung von Kerstin Bormann werden in dem Kurs „Musikgarten“ ein- bis dreijährige Kinder behutsam an die Musik herangeführt.

Es wird gesungen, musiziert und getanzt. Das musikali­sche Empfinden und die Beschäftigung mit Klängen soll die Motorik und Sensorik der Kinder fördern.