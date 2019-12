BILDER-WOCH : Musikschüler geben Konzert

Jünkerath Beim Adventskonzert der Privatmusikschule Steffi Peters (Lissendorf) begrüßte Pater Günther Wendel SDB 26 junge Musiker der Privatmusikschule Steffi Peters (Lissendorf) sowie zahlreiche Besucher in der Klosterkirche Don Bosco in Jünkerath.

Die Instrumentalisten zauberten mit ihrer Musik eine weihnachtliche Stimmung und Vorfreude in die Klosterkirche. In Ensembles mit Klavier, Querflöte, Gitarre, Keyboard, Blockflöte,Cajón und Triangel musizierten die jungen Künstler mit viel Freude und Engagement und beeindruckten das Publikum mit souverän dargebotenen Vorträgen. Die Zuhörer wurden bei verschiedenen Liedern zum Mitsingen in das Programm einbezogen. Pater Wendel, und Pater Thörner rundeten das Konzert mit besinnlichen Texte ab. Der Erlös der Spenden in Höhe von 750,32 Euro ist für Arbeiten an der Klosterorgel bestimmt. Foto: Musikschule Steffi Peters