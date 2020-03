Musik : Festliche Musiktage in Meckel

Meckel (red) Die Meckeler Orgel ist zurück: Nach zweijähriger Renovierung wird das runderneuerte Instrument am Samstag, 7. März, 18.30 Uhr, in der Pfarrkirche Sankt Barholomäus gefeiert. Dechant Klaus Bender und Pfarrer Frank-Oliver Hahn weihen die Orgel.

Ein Konzert anlässlich der Orgelweihe findet am Sonntag, 8. März, 18 Uhrm, in der Pfarrkirche St. Barholomäus statt. Mit dabei: Musikdirektor Reinhold Neisius an der Orgel, Marianne Collet-Stier an der Querflöte und der MGV Meckel unter der Leitung von Christina Becker. Der Eintritt ist frei!