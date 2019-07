Konzert : Open-Air mit den Roxxbusters

bild roxxbusters saarburger markttage. Foto: Trierischer Volksfreund/Simon Engelbert

Speicher (red) Der Musikverein Eifelecho Speicher veranstaltet am Samstag, 20. Juli, ab 18 Uhr zum sechsten Mal das Open-Air-Event „Summer in the City“ auf dem Speicherer Marktplatz. Neben musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Speicher werden die „RoxxBusters“ mit und um Frank Rohles die größten Rock-Hits präsentieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken