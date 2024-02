Musik Musikverein Mettendorf startet Projekt – Eine Bläserklasse für Erwachsene

Für alle Interessierten findet am Sonntag, 3. März, um 10.30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus in Mettendorf statt. Weitere Informationen beim Musikverein Lyra Mettendorf auch telefonisch unter 0176/23988256 oder per Mail an: info@mv-mettendorf.de