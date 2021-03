Corona-Pandemie : Inzidenz steigt erstmals wieder über 100 im Eifelkreis

Foto: dpa/Christoph Soeder

Bitburg Sollte sich der Wert nicht nach unten bewegen, könnte noch vor Ostern die Notbremse greifen. Oder erst danach? Das ist unklar.

(de) Es hat sich abgezeichnet, jetzt ist es amtlich: Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz ist im Eifelkreis am Dienstag erstmals nach Wochen wieder über 100 geklettert – und zwar auf exakt 101. So hoch war die Inzidenz zuletzt Ende Februar. Damals hat der Virusausbruch in zwei Kindertagesstätten in Bitburg und Dudeldorf gezeigt, wie rasch sich die britische Virusmutante B.1.1.7 verbreiten kann (der TV berichtete).

Lesen Sie auch Corona : Notbremse greift ab Mittwoch im Kreis Vulkaneifel – aber ohne nächtliche Ausgangssperre

Sollte die Inzidenz in den kommenden beiden Tagen ebenfalls über 100 bleiben, muss der Eifelkreis nach den jüngsten Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz die Notbremse ziehen. Zu den Maßnahmen, die dann anstehen, gehört beispielsweise, dass Museen und Tierparks geschlossen bleiben. Gleiches gilt für die Gastronomie, die dann auf die Öffnung der Terrassen und Außenbereiche ebenfalls verzichten muss.

Weitere Maßnahmen, die Bestandteil kommunaler Notbremsen sein können, sind beispielsweise eine Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr sowie die Regel, dass Treffen im öffentlichen Raum nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands und eines weiteren Menschen erlaubt sind. Auch Lockerungen beim Einzelhandel sowie im Bereich Kosmetik, Massage und Nagelstudios stehen dann wieder auf der Kippe.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Analyse zu Merkels Auftritt bei Anne Will : Ein Rüffel erster Klasse für Armin Laschet

Was genau passiert, hängt nun von zwei Faktoren ab: Zum einen wird sich am Mittwoch und Donnerstag zeigen, ob sich der Inzidenzwert tatsächlich an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 bewegt oder, was nun viele, gerade vor den Ostertagen hoffen, vielleicht doch morgen schon wieder fällt. Das ist das eine.

Das andere: Sollte der Inzidenzwert tatsächlich auch am Mittwoch und Gründonnerstag im Eifelkreis über 100 liegen, ist der Kreis verpflichtet, Notbremse-Maßnahmen zu erlassen, die dann am „folgenden Werktag“ greifen würden. So steht es in der Landesverordnung. Da Karfreitag kein Werktag ist, müsste der Kreis, so erklärt es die Pressestelle, mit dem Land klären, ob im Zweifelsfall Ostersamstag als Werktag gilt oder erst Osterdienstag.

Das ist nicht nur für Parks und Außengastronomie eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Frage, ob über Ostern geöffnet wird oder nicht. Das ist auch für viele Familien und befreundete Haushalte wichtig zu wissen. Schließlich haben einige über die Ostertage Besuche geplant. Ob solche Kontakte angesichts sich eventuell auf hohem Niveau einpendelnder Inzidenz dann noch erlaubt sind oder nicht, wird am Mittwoch, spätestens Donnerstag, geklärt – falls es sich bis dahin dank sinkender Zahlen nicht wieder erledigt hat.