Prüm/Trier/Koblenz Nach dem mutmaßlichen Fall von Polizeigewalt in der Eifel-Stadt ist der Polizei nun ein wichtiger Zeuge bekannt: der Mann, der den Film gemacht hat, der zu den Ermittlungen gegen einen Bundespolizisten geführt hat.

Peter Fritzen, Leitender Oberstaatsanwalt in Trier, sagt knapp drei Wochen nach einer gewalttätigen Festnahme in Prüm auf Anfrage von volksfreund.de, dass die Ermittler inzwischen den Urheber des Videos identifiziert haben, das zu den Ermittlungen wegen Körperverletzung im Amt geführt hatte. Der 32-sekündige Film zeigt, wie ein Bundespolizist bei einer Festnahme auf einen am Boden liegenden Mann eintritt und -schlägt. Laut Fritzen haben die Ermittler das Smartphone sichergestellt, mit dem das Video aufgenommen wurde.