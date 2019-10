Blaulicht : Mutmaßlicher Drogendealer in Südeifel verhaftet

Foto: TV/Klaus Kimmling

Roth an der Our (red) Beamte der Polizeiinspektion Bitburg haben in der Nacht zum Montag einen mutmaßlichen Drogendealer verhaften können. Der 20-Jährige fiel den Polizisten auf, weil er sich längere Zeit in einem parkenden Auto aufhielt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken