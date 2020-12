Opfer überlebt : Mutmaßlicher Messerstecher von Bitburg vor Gericht

Bitburg Nach einem Messerangriff am 12. August in der Bitburger Innenstadt, wird nun gegen einen 20-Jährigen verhandelt.

(cha) „Ich hol ein Messer und stech dich ab“, soll der 20-Jährige gebrüllt haben. Und wenige Minuten später lag dann ein 39-jähriger Bitburger tatsächlich blutend auf dem Pflaster, mit einer eineinhalb Zentimeter langen Schnittwunde im Hals. Der Mann landet auf der Intensivstation, und überlebt, auch dank der Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus. Der mutmaßliche Messerstecher sitzt seit dem Vorfall am 12. August in Untersuchungshaft.

Am Montag soll ihm vor dem Amtsgericht Bitburg nun der Prozess gemacht werden. Das geht aus einer Anfrage unserer Zeitung bei Direktorin Claudia Stadler hervor. Was die Staatsanwaltschaft Trier dem Verdächtigen vorwirft: „Gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung.“