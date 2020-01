Wettbewerb : Mutter und Tochter aus der Eifel gewinnen Fotoshooting in LA

Trier/Speicher/Rittersdorf Die TV-Leserinnen Nadine Billert und Sabine Kail aus der Eifel fliegen in zwei Wochen zu einem Fotoshooting nach Los Angeles.

Dafür lohnt es sich diesmal um so mehr. Am 30. Januar heißt es für die beiden Eifelerinnen: ab nach Los Angeles! Am 9. Januar hat der Trierische Volksfreund seine Leserinnen dazu aufgerufen, sich für die Reise zu bewerben. Der Veranstalter „Princess for one day“ übernimmt die Kosten für den Hin- und Rückflug, drei Hotelübernachtungen mit Frühstück und die Betreuung vor Ort. Fotograf Guido Karp holt die Gewinnerinnen am Flughafen ab und zeigt ihnen seine Stadt: die Filmmetropole Hollywood, das Strandleben und Insider-Plätze. Höhepunkt ist das Fotoshooting mit Karp, der schon Stars wie Robbie Williams oder die Rolling Stones vor der Kamera hatte.