Da capo Mini-Tournee: Der MV Großkampenberg spielt in fünf Orten an einem Tag

Großkampenberg · Schöne Idee des Musikvereins Großkampenberg: Das Orchester geht am Sonntag auf Tournee – und zwar nur am Sonntag. In fünf Dörfern.

11.09.2023, 07:27 Uhr

Ran an die Instrumente: Der Musikverein zieht los! Foto: Fritz-Peter Linden

Wie wollen wir das nennen? Mini-Tournee? Maxi-Auftritt? Musik-Flashmob? Egal, dahinter steckt jedenfalls eine schöne Idee des Musikvereins Großkampenberg.