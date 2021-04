Vereine : Nabu-Kreisgruppe Bitburg-Prüm wird 50 Jahre alt

Bitburg/Prüm (red) Auf 50 Jahre Naturschutzarbeit können die Ehrenamtlichen des Naturschutzbunds (Nabu) im Eifelkreis Bitburg-Prüm zurückblicken. 1971 wurde die Ortsgruppe Kylleifel, wenig später die Gruppen Prüm und Süd-Eifel gegründet.

Um in Zukunft noch mehr für die Natur tun zu können, startet der Naturschutzbund (Nabu) Südeifel am 3. Mai eine Mitglieder-Werbeaktion. Junge Aktive sind mit Dienstkleidung, Infomaterial und Ausweis unterwegs, um in den Haushalten vorzusprechen und neue Mitglieder zu gewinnen. Es werden keine Spenden gesammelt.