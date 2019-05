NATUR : Nabu  pflegt Grünflächen

Prümzurlay Der Naturschutzbund (Nabu), Gruppe Südeifel, schützt wertvolle Flächen in der Region unter anderem durch Pflegeeinsätze. Der nächste Termin ist der 1. Juni. Bei schlechter Witterung wie Regen findet der Einsatz alternativ am 15. Juni statt.

Diesmal geht es zur Mahd auf eine Streuobstwiese in Prümzurlay. Die Nabu-Gruppe Südeifel lädt alle ein, die gerne mit anpacken und Spaß an der Arbeit in der Natur haben. Mitzubringen sind wetterfeste Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe, Kopfbedeckung und wenn vorhanden Heugabel und Rechen. Treffpunkt ist in Holsthum am Gasthof Noehl „Zur Brücke“ um 8 Uhr. Es wird nicht nur gearbeitet, auch zum Austausch bleibt Zeit, und die Gruppe sorgt für Verpflegung.