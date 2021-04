Natur, Reisen und Freizeit : Die Eifel: unverfälscht, unbeugsam, unheimlich

Eifel Mehr als sechs Jahrzehnte sind seit der letzten Ausgabe des „Merian Eifel“ vergangen. Nun erscheint eine neue Reisezeitschrift über unser aller Mittelgebirge und das Land der Vulkane. Wir haben mal ein wenig im neuen Magazin geblättert.

Nun erscheint am Donnerstag, 15. April, das neue Reisemagazin mit dem Foto des Reihenkraters Mosenberg auf der Aufschlagseite, das der Fotograf Dominik Ketz aufgenommen hat. Dafür ist er in ein Ultraleichtflugzeug des „Drachenfliegerclubs Vulkaneifel“ gestiegen. Weitere beeindruckende Luftaufnahmen und Fotos sind in dem neuen, 140-seitigen Merian-Heft zu finden, das vom Hamburger Jahreszeiten Verlag herausgegeben wird. Maare, Moore, Burgen, Städtchen mit Charme und Geschichte, Nürburgring, Krimihotel und Brauerei – all das, was die Eifel besonders macht, präsentiert auch Merian in Heft 5/21. Außerdem kommen Menschen zu Wort, die sich dieser Mittelgebirgslandschaft verschrieben haben, wie Naturfilmer Andreas Kieling, Förster Peter Wohlleben, Krimiautor Ralf Kramp, Hopfenbauer Andreas Dick und der Hausherr der Burg Eltz, Karl Graf zu Eltz, der zu einem Rundgang einlädt.