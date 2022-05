Porträt : Ein Leben für die Gewerkschaft

Günther Gorges aus Kyllburg.

KYLLBURG Günther Gorges ist seit 70 Jahren Mitglied in der Gewerkschaft. 62 Jahre davon bekleidete er Ehrenämter in der Postgewerkschaft und bei ver.di. Jetzt gibt er den Vorsitz ab.

Der Gewerkschafter Günther Gorges wird bei der Neuwahl des Vorstands den Vorsitz abgeben, wenn die ver.di-Betriebsgruppe „Senioren“ Bitburg-Wittlich am Freitag, 3. Juni, im Hotel Eifeler Hof in Kyllburg ihre Mitgliederversammlung abhält. In 70 Jahren als aktiver Gewerkschafter hat er Unvergleichliches bewirkt.

„Ein Leben lang für die Gewerkschaft“, so könnte es in der Laudatio für den scheidenden Vorsitzenden heißen, wenn Günther Gorges seine Gewerkschaftstätigkeit einstellt. Der pensionierte Postbeamte trat am 1. Juni 1952 in die Postgewerkschaft ein. „Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht geahnt, dass ich so lange aktiv sein würde, viele schöne Stunden im Kreise der Kolleginnen und Kollegen verbringen dürfte und zahlreiche Funktionen wahrnehmen würde“, bilanziert Gorges im Gespräch mit dem TV. In 62 Jahren seiner 70 Jahre andauernden Mitgliedschaft bekleidete er Ehrenämter auf örtlicher und Bezirksebene und begleitete den Weg von der damaligen Postgewerkschaft zu den ver.di-Betriebsgruppen. „Man findet den Weg nur, wenn man ihn geht“, sagt Gorges und blickt mit Genugtuung auf sein Wirken zurück.

Info Gewerkschaft ver.di und ihre Betriebsgruppen Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ist eine deutsche Gewerkschaft mit Sitz in Berlin. Sie entstand im Jahr 2001 durch Zusammenschluss von fünf Einzelgewerkschaften und ist Mitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund. Mit etwa 1,9 Millionen Mitgliedern ist sie nach der IG Metall die zweitgrößte deutsche Gewerkschaft. In größeren Firmen treffen sich ver.di-Mitglieder in Betriebsgruppen. Dort diskutieren sie, welche Probleme anstehen und wie sie am besten gelöst werden können. ver.di-Betriebsgruppen begleiten auch die Arbeit von Betriebs- und Personalräten. Und wo es noch keine Betriebsgruppe gibt, steht es jedem Mitglied frei, eine zu gründen. Vertrauensleute sind Gewerkschaftsmitglieder und werden gewählt. Sie sind das Gesicht von ver.di im Betrieb und in der Verwaltung und eine wichtige Verbindung zwischen ver.di und den Beschäftigten. ⇥Quellen: Wikipedia/ver.di

Nicht nur in der fundamentalen Gewerkschaftsarbeit war er aktiv und erfolgreich, sondern auch in etlichen anderen Bereichen. Bekannt und beliebt war Günther Gorges auch durch die Organisation und Durchführung von Ausflugsfahrten für die Gewerkschaftsmitglieder. Seit 1976 hat er nicht weniger als 114 mehrtägige Reisen geplant und perfekt geleitet. Dabei lagen die Ziele in Deutschland und in ganz Europa mit vielen kulturellen Höhepunkten. „Das hat mir immer viel Freude gemacht, manchmal sind wir mit 100 Teilnehmern in zwei Bussen unterwegs gewesen“, erinnert sich Gorges. Mehr als 200 Tagesfahrten plante er in der Region. Ganz nebenbei war er von 1952 bis 1996 aktiver Fußballer. In den Sportvereinen von Fell und Kyllburg war er Spieler, Trainer und ist in beiden Vereinen Ehrenmitglied mit zahlreichen Auszeichnungen.