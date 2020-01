Geschichte : Nach 75 Jahren zu Besuch an den Einsatz-Stationen der Ardennen-Offensive

Zur Person

Sebastian Opp aus Butzweiler studiert im Masterstudiengang Politikwissenschaft und Soziologie an der Uni Trier und ist in verschiedenen Bereichen der Erinnerungskultur tätig. So recherchiert er viel über den Zweiten Weltkrieg in der Region. Im Zuge seiner Recherchen lernt der 26-Jährige Herbert Wirtz kennen und ist mit ihm seinen damaligen Weg als Soldat abgefahren und hat ihm zusammen mit einem Freund geholfen, Orte seines Kriegseinsatzes wiederzuentdecken. So haben sie das Grab von Wirtz’ Kameraden Philipp Lottermann auf dem Ehrenfriedhof in Sandweiler/Luxemburg besucht. Dieser starb vor 75 Jahren in den Händen von Herbert Wirtz.



Sebastian Opp arbeitet außerdem als Guide in der Gedenkstätte SS-Sonderlager Hinzert sowie im Westwallmuseum in Konz. Er freut sich über Kontakte zu Zeitzeugen und zeitgeschichtliche Dokumenten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in der Region. Erreichbar ist Sebastian Opp er unter der E-Mail-Adresse s3seoppp@uni-trier.de und unter Telefon 06505/738.