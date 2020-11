Kostenpflichtiger Inhalt: Unternehmen plant Umzug an den Südring : Rossmann schließt Filiale in der Bitburger Fußgängerzone

Die Rossmann-Filiale in der Bitburger Hauptstraße ist bald Geschichte. Foto: TV/Anja Theis

Bitburg Das Unternehmen aus Burgwedel hat den Mietvertrag in der Hauptstraße gekündigt. Die Drogeriekette will an den Südring umziehen. Doch da gibt es ein Problem.