Kostenpflichtiger Inhalt: Virus auf der Baustelle : Wie geht es nach Corona-Ausbruch weiter mit dem Seniorenheim in Prüm

Es ist noch ein Stück, bis das neue Seniorenheim in Prüm eröffnet werden kann: die Baustelle, von der Montherméerstraße aus gesehen. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Manchmal ist es gut, wenn man nichts hört: So war es bis vorige Woche auch an der Baustelle des Prümer Seniorenheims. Dann kam das Virus. Trotzdem: Insgesamt steuert das Projekt auf einen Erfolg zu. Das Bauunternehmen übt allerdings Kritik am Gesundheitsamt.