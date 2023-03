Millionenprojekt in der Planung Nach der Sanierung folgt die Erweiterung: Wißmannsdorfer Kita wird ausgebaut

Kaum ist sie fertig, soll sie erweitert werden: Auch die Kita in Wißmannsdorf steht vor einem Ausbau. Zur Erinnerung: Das Gebäude wurde im Juli 2021 hart von der Flut getroffen. Das Wasser stand teilweise bis zu 30 Zentimeter hoch im Gebäude. Die 72 Kinder kamen damals in Ausweichquartieren in Bitburg und Nattenheim unter. Nach einer für diesen Aufwand schnellen Sanierung, die mehr als 800.000 Euro kostete, konnten sie jedoch knapp ein Jahr nach der Flut wieder in das gewohnte Kita-Heim einziehen.