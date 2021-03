Kriminalität : Bitburger Polizei schnappt Gerolsteiner Ladendiebe

Die meisten Gerolsteiner Supermärkte, so auch der Aldi, liegen in der Sarresdorfer Straße. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein/Sefferweich Auf der Flucht nach einem Diebeszug im Aldi in der Vulkaneifel hat die Polizei vier Leute bei Sefferweich gestellt. Hat die Bande noch mehr auf dem Kerbholz?

Zwei junge Männer schieben am Montagabend zwei Einkaufswagen durch den Gerolsteiner Aldi. In den Körben stapeln sich Elektrogeräte, Lebensmittel, Kosmetika. Es sind Waren im Wert von mehreren Hundert Euro. Doch die beiden denken gar nicht daran, sie zu bezahlen. Statt zur Kasse zu fahren, rollen sie die Wagen direkt zum Ausgang.

Die Mitarbeiter des Supermarkts bekommen davon zunächst nichts mit. Dafür sorgen zwei Komplizen, die am Ausgang stehen und das Personal ablenken, so dass die Kriminellen es mit ihren „Einkäufen“ auf den Parkplatz und zum Fluchtauto schaffen. Diebestour geglückt, denken sie. Doch sie haben die Rechnung ohne den Herrn gemacht, der sie bei der ganzen Aktion beobachtet hat.

Schon im Supermarkt sind ihm die Heranwachsenden aufgefallen. Und irgendetwas an ihnen erschien ihm wohl nicht koscher. Als er die vier Männer und die Frau auf dem Parkplatz mit der Beute sieht, wählt er die 110 und gibt den Beamten nicht nur eine Beschreibung des Fluchtautos durch, sondern auch das Kennzeichen.

So konnten sich die Beamten erschließen, wohin die mutmaßlichen Diebe unterwegs waren. Sie konnten eigentlich nur, sagt Schwarz, Richtung Bitburg oder Prüm flüchten. Daher haben die Gerolsteiner ihre Kollegen in den beiden Inspektionen informiert. Diese haben sich dann an den Landstraßen aufgestellt.