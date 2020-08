Coronavirus : Prümer Großbaustelle: Arbeiter wieder alle an Bord

Prüm Die Arbeiter auf der Großbaustelle des künftigen Seniorenwohn- und Pflegeheims in der Prümer Teichstraße machen weiter: Wie der TV berichtete, war vor drei Wochen bei zunächst acht, dann zwölf der 16 Beschäftigten eine Infektion mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden.

Auch eine Umsiedelung aus den Wohncontainern direkt an der Baustelle in andere Unterkünfte, wie von Stadtbürgermeister Johannes Reuschen angeregt, kam nicht in Frage: Vom Vorarbeiter sei ihm mitgeteilt worden, sagt Reuschen, dass dort alle zufrieden seien und auch nicht an anderer Stelle untergebracht werden wollten.