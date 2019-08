Lünebach Mehr als ein Jahr nach dem Hochwasser sieht man im Lünebacher Eifel-Zoo langsam, wie sich die Anlage ändert. Und den Besuchern gefällt, was dort geschieht.

Es ist vielleicht ein typischer Moment für das, was gerade im Eifel-Zoo Lünebach passiert: Mitten im Gespräch mit dem TV springt Stefan Terlinden, seit März Geschäftsführer der Anlage, hoch und gibt der kleinen Helena eine Papageienfeder, die er in der Nähe des Cafés entdeckt hat.

Ordentlich, das stimmt schon, obwohl noch an vielen Stellen die Schäden sichtbar sind und einige Abschnitte abgesperrt. An jeder Barriere aber erklärt ein Transparent, was im vorigen Jahr geschah und wie man den Park wieder herrichten will.

Der junge Zoochef, im Frühjahr eingestellt von Eigentümerin Annemie Wallpott, Witwe des Kölner Unternehmers und Gründers Hans Wallpott, ist beseelt von seiner Aufgabe. Oder hat ihn inzwischen angesichts der Herausforderungen auch einmal der Mut verlassen? „Nä!“ ruft er, vorsichtshalber gleich zwei Mal. Was auch an der Unterstützung liegt, die man erfahre, sagt Terlinden: Von den Eifelern und den Kölnern, allen voran Agenturbetreiber und Wallpott-Sohn Markus und dessen Co-Karnevalisten von der Bürgergarde Blau-Gold. Ohne diese Hilfe, das ist klar, wäre es wohl um den Zoo geschehen gewesen.

Und nach den teils schmerzhaften Verlusten des vergangenen Jahrs sind inzwischen schon neue Bewohner eingezogen. Dabei wird deutlich: Stefan Terlinden kann sich für ein vergleichsweise unspektakuläres Tier wie die Zwergmaus, am Tag davor frisch eingetroffen, oder für die ebenfalls neuen Kollwitzer Puten genauso begeistern wie für Luchs und Lama. Und vor allem dafür, in was für einer natürlichen Anlage sie sich tummeln dürfen. Ebenfalls neu im Zoo: Kängurus – obwohl man sich ja auf Tiere der Nordhalbkugel konzentrieren will. Aber Terlinden ist Australien-Fan, da darf es dann wenigstens eine kleine Abteilung sein, in der auch Emus und die beiden herrlich wibbeligen Dingos künftig hausen können.