Pläne sind gemacht Nach jahrelangem Kampf: Die Eifel bekommt ein Frauenhaus

Es ist nahezu egal, woher man in der Region kommt: Will man wegen häuslicher Gewalt in ein Frauenhaus, dann ist das nur sehr schwer möglich. Wie schwer, das zeigt eine Karte der „Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser“, kurz ZIF. Auf der Karte klafft ein großer weißer Fleck, wenn man sich die Region Trier anschaut. In Trier, da gibt es eine solche Einrichtung. Problem: voll. Aus der Eifel und Vulkaneifel gesehen ist das nächste Frauenhaus in Mayen. Problem auch hier: voll. Einzig der Rückzugsort in Idar-Oberstein bietet aktuell freie Plätze. Das Problem wird deutlich.