115 Euro für viele Stunden Arbeit : Nach jahrelangem Protest bekommen Kreisfischereiberater mehr Geld

Metterich Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat die Aufwandsentschädigung für Kreisfischereiberater erhöht. Zu verdanken ist das auch einem Eifeler Ehrenamtler, der jahrelang gegen die niedrigen Sätze der Landesbehörde protestiert hat.

Seit mehr als 30 Jahren kümmert sich Herbert Schneider um Fische und Gewässer im Eifelkreis. Und er hat viel zu tun. „Jeden Tag gibt es irgendwas zu erledigen“, sagt der Kreisfischereiberater. Egal ob tote Fische in einem Fluss treiben, sich Grünalgen in einem See breitmachen oder Schadstoffe in einem Bach landen – Schneider muss ausrücken. „Die Arbeit macht mir Spaß“, sagt der Angler, der all das ehrenamtlich macht. Doch lange Zeit gab es einen Haken: die Aufwandsentschädigung.