Glaube : Nach Klausen pilgern

Bitburg (red) Die Mötscher machen sich am Samstag, 28. September, auf zu einer Fußwallfahrt nach Klausen. Treffpunkt ist um 4.30 Uhr am Wegekreuz in Bitburg-Mötsch in der Hüttinger Straße 30b. Die erste Rast und Möglichkeit, sich den Wallfahrern anzuschließen, besteht um 7.50 Uhr in Binsfeld an der Bäckerei Schnur.

Von dort geht es weiter nach Dreis, wo gegen 10.45 Uhr ins Gasthaus Thieltges-Kronauer eingekehrt wird. Um 12.45 Uhr gibt es in Klausen einen Empfang mit Sakramentalem Segen in der Wallfahrtskirche. Nach dem Essen geht es in Fahrgemeinschaften zurück nach Bitburg.