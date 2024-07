Spendenaktion Krebsdiagnose mit zwei Jahren: Wie geht es Julius aus Herforst heute?

Zwei Tage. Nur so lange war Julius im Kindergarten. Lernte neue Kinder kennen. Spielte mit ihnen. Dann bekam der Zweijährige plötzlich Schmerzen beim Gehen. Was die Ärzte zunächst für einen Hüftschnupfen – eine Entzündung der Hüftgelenke – hielten, stellte sich im Dezember 2023 als ein „Neuroblastom“ heraus (siehe Info). Eine Krebsart, die vom Nervensystem ausgeht und zum Zeitpunkt der Diagnose im Dezember 2023 bereits in Julius‘ Knochenmark gestreut hatte.