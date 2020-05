Corona-Pandemie : Polizei verzeichnet mehr Einsätze

Bitburg-Prüm Unfälle, Vandalismus, Alkoholexzesse: Die Beamten hatten viel zu tun am Wochenende.

Das öffentliche Leben ist dieses Wochenende wieder erwacht. Zumindest ein bisschen Normalität haben die Eifeler durch die jüngsten Lockerungen der Corona-Verordnungen zurückbekommen. Und diese neuen Freiheiten auch, bei bestem Wetter, genutzt. Sie wandern wieder in der Teufelsschlucht, legen sich am Biersdorfer Stausee in die Sonne, schlecken Eis am Spittel.