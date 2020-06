Coronavirus : Coronavirus in Prüm: Stadt schließt HdJ

Geschlossen: Hinweis am Eingang des Restaurants in der Prümer Tiergartenstraße. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Nach dem lokalen Corona-Ausbruch in Prüm mit mindestens zehn Neuinfizierten im Umfeld eines Imbissrestaurants hat die Stadt jetzt auch das Haus der Jugend vorsorglich geschlossen.

Der lokale Corona-Ausbruch, der am Montag in Prüm bekannt wurde, zieht weitere Kreise: Stadtbürgermeister Johannes Reuschen teilt am Dienstagmorgen mit, dass er das Haus der Jugend (HdJ) geschlossen hat.

Der Grund: Die Reinigungskraft, die im HdJ arbeitet, ist positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Sie stammt aus dem familiären Umfeld der Betreiber des Pizza- und Kebabhauses, in dem ein Mitarbeiter ebenfalls mit dem Virus infiziert ist. Das Gesundheitsamt des Eifelkreises hatte das Restaurant am Sonntag schließen lassen.

„Ich habe das als absolute Vorsichtsmaßnahme gemacht, weil es da um Kinder geht“, sagt Reuschen. Zwar habe eine Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung ergeben, dass eine Schließung „gesetzlich nicht erforderlich gewesen wäre“, dennoch habe er sich zu diesem Schritt entschlossen, sagt Reuschen.

Nach aktuellem Stand scheinen sich die bisher bekannten Infektionen ebenfalls auf das Umfeld der Betreiberfamilie zu begrenzen. Näheres sollen weitere Untersuchungen und Tests ergeben: Der Eifelkreis Bitburg-Prüm wird voraussichtlich am Donnerstag und Freitag in Prüm eine weitere Sichtungsstelle einrichten. Dort können sich dann alle, die in den vergangenen beiden Wochen den Imbiss aufgesucht haben, testen lassen.

Das gilt jetzt auch, anders als gestern berichtet, für jene Kunden, die lediglich bestelltes Essen abgeholt oder sich haben nach Hause bringen lassen.

Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm wird im Verlauf des Tages weitere Einzelheiten zum Fall und zur Vorgehensweise bekanntgeben.

Der lokale Ausbruch war am Montag bekanntgeworden. Nach Stand von Dienstagmorgen sind derzeit in der Verbandsgemeinde Prüm insgesamt zwölf Menschen als infiziert gemeldet. Bei einer Person, die in diesem Zusammenhang an Covid 19 erkrankte, hat sich nach TV-Informationen ein schwerer Verlauf ergeben.

Das geschlossene Restaurant in der Prümer Tiergartenstraße. Foto: Fritz-Peter Linden