Kapitalverbrechen : Ein Dank, eine Hoffnung und ein Appell

Olzheim am Tag nach der Messerstecherei: eine Sonnenbrille, die jemand in der Nähe des Tatorts verloren hat. Foto: Fritz-Peter Linden

Olzheim Nach der lebensgefährlichen Messerattacke in Olzheim laufen die Ermittlungen gegen alle drei mutmaßlichen Täter. Und Gemeindechef Oswin Hoffmann wendet sich in einem offenen Brief an die Bürger.