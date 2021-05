Umwelt : Streit um Pipeline-Unfall bei Lichtenborn geht in die nächste Runde

Streit um Pipeline-Unfall bei Lichtenborn geht in die nächste Runde

Lichtenborn Zweieinhalb Jahre nachdem eine Treibstoff-Leitung sich bei Lichtenborn über ein Feld ergossen hat, strebt die Kreisverwaltung eine Klage an. Die Behörde will sich das Geld für die Reinigung des Geländes vom Bund zurückholen.

Es ist zweieinhalb Jahre her, seit Bauarbeiter bei Lichtenborn versehentlich eine Leitung beschädigt haben. Und sich literweise giftiger Treibstoff über einen Acker und einen Radweg nahe des Ortsteils Stalbach ergoss. Doch noch immer ist das letzte Wort in nicht gesprochen. Im Gegenteil: Es kommt langsam erst richtig Bewegung in den Streit um den Unfall vom Herbst 2018.