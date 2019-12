Kostenpflichtiger Inhalt: Die Bürger sind sauer : Nach Streichung von Eifeler Buslinie fühlen sich Orenhofener „von der Welt abgeschnitten“

Ganz schön sauer: Die Bürger aus der Gemeinde Orenhofen wehren sich gegen die Einstellung der Buslinie 231. Foto: TV/Christian Altmayer

Orenhofen Bürger aus Orenhofen haben 240 Unterschriften für eine bessere Busverbindung nach Trier gesammelt. Denn vor allem Senioren und Schüler haben seit der Streichung der Linie 231 erhebliche Probleme, in die Stadt zu kommen.

Seit September steht die zehnjährige Sinah Fey früh auf. Um halb 6 muss die Schülerin aus den Federn, wenn sie es rechtzeitig zum Bus schaffen will. Der bringt sie dann an den Bahnhof nach Auw an der Kyll. Wo dann der Zug nach Trier-Pfalzel abfährt, wo Sinah zur Schule geht. Für den Rückweg muss sie, sagt ihre Mutter Marion Fey, genau so eine „Weltreise“ auf sich nehmen. Wenn die Orenhofenerin das Mädchen nicht am Daufenbacher Bahnhof abholen würde, käme es vor drei nicht nach Hause.

Die Probleme begannen für die Feys und viele weitere Orenhofener als im September die Linie 231 gekappt wurde (der TV berichtete). Früher fuhren mehrmals Busse von dem Eifel-Ort nach Trier. Gerade viele Senioren, das zeigt sich bei einem Treffen im Bürgerhaus, nutzten die Verbindung offenbar regelmäßig. Und deshalb wollen sie die Linie auch nicht kampflos aufgeben.

In den vergangenen Wochen haben Bürger begonnen im Dorf Unterschriften zu sammeln. Rund 240 Autogramme sind bei der Petition, die am Donnerstag dem Ortsgemeinderat vorgelegt wird, zusammengekommen. „Und das waren sicherlich noch nicht alle“, sagt Ortsbürgermeister Wolfgang Horn (SPD), der selbst von Tür zu Tür ging.

Auch Margarethe Theis hat die Liste unterschrieben. Denn ihr Weg nach Trier ist seit September sehr beschwerlich geworden. Die Orenhofenerin kann aus gesundheitlichen Gründen kein Auto fahren und nutzt daher seit gut 40 Jahren den Bus. Sie sagt: „Es gibt kein zuverlässigeres Unternehmen als Walscheid Reisen.“ Warum die Firma nun nicht mehr von Dudeldorf nach Trier fahren dürfe, verstehe sie daher nicht: „Seit Jahren erleben wir doch, wie der Busverkehr in der Region kaputtgemacht wird.“

Ein Sprecher des zuständigen Verkehrsverbunds Trier hat auf TV-Anfrage erklärt, wo das Problem liegt: Am ersten September ist Walscheids Konzession für die Linie 231 ausgelaufen. Das Dudeldorfer Busunternehmen darf die Route seitdem nicht mehr bedienen, weil ein Teil der Strecke im sogenannten Linienbündel „Römische Weinstraße“ aufging.

Dieses Paket endet aber in nördlicher Richtung an den Kreisgrenzen zu Bitburg-Prüm und Bernkastel-Wittlich. Das heißt: In den Fidei-Orten Zemmer und Schleidweiler (Trierer Land) fährt jetzt jede Stunde ein Bus ab, in Orenhofen aber nur noch zwölfmal am Tag. Und das zu Zeiten und nach Fahrplänen, die für viele Bürger offenbar unpraktisch sind.

So muss, wer von Orenhofen nach Trier will, sich entweder morgens früh zum Bahnhof nach Auw kutschieren lassen. Oder einen zweistündigen Umweg über Bitburg in Kauf nehmen. Zurück geht es dann nur zur Mittagszeit, wenn in Trier, Schweich und Bitburg die Schulglocken bimmeln. In der Ferienzeit ist überdies gar kein Halten mehr. Wer trotzdem wegkommen will, muss die Hilfe von Freunden, Familie oder Taxiunternehmern in Anspruch nehmen.

So organisiert auch Kerstin Reuter ihre wöchtliche Tour nach Trier. 25 Jahre lang ist sie, als sie noch in der Stadt gearbeitet hat, mit der 231 gependelt. Heute muss ihr mittlerweile 79-jähriger Vater sie zum Bahnhof nach Auw fahren und sie dort auch wieder abholen. Reuter sagt: „Der Mann geht auf die 80 zu. Wer weiß, wie lange er das noch schafft.“

Bei Dorfchef Wolfgang Horn sind die Bedenken seiner Bürger angekommen. „Die Unterschriften aus der Petition beweisen, dass der Bedarf da ist“, sagt der SPD-Politiker, der erst seit Mai die Geschicke der 1350-Einwohner-Gemeinde leitet und erst vor wenigen Monaten von der eingestellten Linie gehört hat.

Als er davon erfuhr, hat Horn aber gleich zwei Briefe aufgesetzt: einen an den Oberweilerer Landtagsabgeordneten Nico Steinbach (SPD) und den Arzfelder Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder (CDU). Von den Antworten der Eifler Politiker hatte der Orenhofener Dorfchef sich allerdings mehr Unterstützung versprochen, sagt er.

Beide teilten zwar mit, dass sie die Lage der Orenhofener bedauerten und, dass sie das Thema im Kreistag oder einem Ausschuss ansprechen wollen. Lösungsansätze für die Lage der nun abgehängten Bürger haben sie allerdings keine in Petto. Zumindest geben sie in den Schreiben keine preis. Und verweisen stattdessen auf die für 2022 angesetzte Ausschreibung des Linienbündels Waldeifel, bei dem dann das Bitburger und das Speicherer Land zum Zuge kommen sollen.

„Dass wir jetzt zwei Jahre von der Welt abgeschnitten sind, kann doch nicht sein“, findet hingegen Horn. Der hat das Thema deshalb auch auf die Tagesordnung der Ortsgemeinderatssitzung am Donnerstag gehievt. Und hofft nun, dass daraus ein fraktionsübergreifender Einsatz für die Buslinie oder zumindest für eine Alternativlösung erwächst.