Unwetter-Schäden Allen Unkenrufen zum Trotz: Nach Katastrophe doch noch Happy End im Ofenmuseum

Es war am Pfingstsonntag im Mai, als nach heftigen Regenfällen Schlammmassen in das Eisen- und Ofenmuseum von Brigitte und Theo Lukas eindrangen und es zerstörten. Noch Schlimmeres wäre fast geschehen: Die Kraft des Wassers löste eine Teichwanne, die davonschwamm und Theo Lukas einklemmte, der um sein Leben fürchtete, sich aber befreien konnte. Zeitgleich schaffte es ihr Hund Anka mit ungeahnter Findigkeit, sich durch eine verschlossene Luke auf ein Dach zu retten. Das Erlebnis hat das Tier verändert. Die Schäferhündin will nicht mehr alleine sein und wird in geschlossenen Räumen panisch. Theo Lukas verfolgen seit dem unheilvollen Unwetter Albträume. Seine Frau Brigitte hat viel geweint.