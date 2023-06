Überzeugt von der Eifel Urlaub mit Hund in der Eifel - Warum ein Ehepaar aus Bonn nun nach Gefell zieht

Wenn die kleine braune Hündin Daisy nicht wäre, hätte das 110-Einwohner-Dorf Gefell zwischen Daun und Kelberg eine Baustelle weniger. Daisys Besitzer, die Unternehmerin Waltraud Schmidt und ihr Ehemann Armin, ein Berufsschullehrer, suchten für den Sommer 2021 ein hundefreundliches Feriendomizil. Eigentlich wären Schwarzwald, Bodensee oder etwas anderes in Baden-Württemberg für das Paar aus Bonn die erste Wahl gewesen, doch ein Portal speziell für Urlaub mit Hund präsentierte auch eine Adresse in der Eifel. „Ich kannte die Landschaft von Ferien, die ich in früheren Jahren in Ahrdorf machte“, erzählt Armin Schmidt, „und mag die Eifel sehr.“ So fiel die Entscheidung, das Gute jenes zweiten Coronasommers im Naheliegenden zu suchen.