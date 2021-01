Gesundheit : Praxisübernahme geglückt: Prüm bekommt neuen Arzt

Der Patient steht im Mittelpunkt: Martin Schößler (links) übernimmt die Orthopädie-Praxis von Dr. med. Martin Schulz in Prüm. Foto: TV/Stefanie Glandien

Prüm Dr. med. Martin Schulz hat einen Nachfolger gefunden. Martin Schößler ist Facharzt für Orthopädie, Chirurgie und Unfallchirurgie und hat unter anderem zwölf Jahre lang als Oberarzt im Bitburger Krankenhaus gearbeitet. Ein halbes Jahr lang werden beide Ärzte ihre Kompetenzen bündeln, bevor Schulz in den Ruhestand geht.

„Schreiben Sie doch einfach: Martin übergibt an Martin“, sagt Dr. med. Martin Schulz und lacht. Und er hat auch allen Grund zur guten Laune. Denn für seine Orthopädie-Praxis in Prüm hat er einen Nachfolger gefunden: Martin Schößler. Nicht nur der Vorname stimmt überein, auch sonst scheinen die beiden Ärzte auf einer Wellenlänge zu schwimmen.

Martin Schößler ist in der Region kein Unbekannter. Immerhin hat er seit 2007 als Oberarzt zwölf Jahre lang im Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg, in der Abteilung Gelenkchirurgie gearbeitet. Seit Anfang des Jahres ist er der neue Mann in der Orthopädie-Praxis am Teichplatz in Prüm.

Info Ärztliche Versorgung im Eifelkreis (utz) Für den Eifelkreis hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung im Jahr 2018 beim Versorgungsgrad an Hausärzten im Altkreis Bitburg einen Wert von 100,4 Prozent ermittelt, im Altkreis Prüm von 72,1 Prozent. Danach richtet sich unter anderem die Bedarfsplanung, in der geregelt wird, wie viele Ärzte es in einer Region geben darf und wie diese geografisch verteilt sein müssen. Das hört sich für Bitburg einigermaßen gut an, für Prüm schon nicht mehr. Und: Die Lage spitzt sich zu. So ist prognostiziert (laut Kassenärztlicher Vereinigung Rheinland-Pfalz, 2017), dass zwischen 2017 und 2023 25 Hausärzte (45 Prozent aller Stellen) und 39 Fachärzte (71 Prozent aller Stellen) aufhören – gesetzt den Fall, dass sie bis zum Rentenalter arbeiten. Das wiederum ist bei vielen Ärzten nicht der Fall. Sie sind oft bis weit über die Ruhestandsgrenze tätig. Oft weil sich kein Nachfolger findet.

Die hat vor 27 Jahren Martin Schulz eröffnet. Der gebürtige Saarländer hatte zuvor in einer Klinik in Köln gearbeitet. Doch dann seien sowohl sein Eltern als auch die Schwiegereltern krank geworden, so dass die Familie beschlossen hatte, sich in der Eifel was zu suchen. Für Schulz ein „Sehnsuchtsort“, denn an den Wochenenden sind sie immer schon gerne dorthin gefahren. „Ich bin kein Großstädter“, sagt er.

In der Abteistadt wurde er mit offenen Armen empfangen. Die Prümer hatten schon längere Zeit nach einem Orthopäden gesucht. „Die Praxis hat von Anfang an gebrummt“, sagt Schulz. Und dabei ist es auch geblieben. In den 27 Jahren seiner Tätigkeit hat er mehr als 41 000 Patienten behandelt.

Dabei hat er nicht nur Wirbelsäulen, Gelenke und Muskeln betrachtet, sondern auch die angrenzenden Bereiche mit begutachtet. Ihm war immer wichtig, den Patienten weiterzuhelfen und den richtigen Facharzt zu finden, falls die Probleme nicht orthopädisch lösbar waren.

Auch viele Läufer schätzten seine Kompetenz, denn der 62-Jährige ist selbst aktiver Jogger. „Ich laufe regelmäßig. Das tut mir auch gut.“ Er habe in seiner Ausbildung viele gute Lehrer gehabt, sagt er. Und dadurch viel gelernt. Vor allem, was man machen kann und was man lieber bleiben lassen sollte.

Zusammen mit einem Radiologen aus Bitburg hat er schon mit großem Erfolg CT-gesteuerte (also unter Bildgebung) Nervenwurzelbehandlungen vorgenommen, bevor Monate später Deutschlands bekanntester Rückenexperte, Professor Dietrich Grönemeyer, das an seinem Institut in Bochum anbot. „Ich habe dem dann bei einem Kaffee erklärt, wie ich das mache“, sagt Schulz.

Bei Fortbildungen habe er andere interessante Ärzte und Professoren kennengelernt, mit denen er heute noch Kontakt pflegt und sich austauscht. Schulz, immer offen für Neues, probierte auch gerne andere, innovative Wege aus. Ein guter Arzt müsse eine Vorstellungskraft haben und nicht nach Checkliste arbeiten, sagt er. Man müsse dem Patienten viele Fragen stellen und ihn mit den Händen untersuchen, rät er.

Nahegegangen sind ihm Härtefälle, wie Krebspatienten, bei denen die Knochen betroffen sind. Auch in diesen Fällen war Schulz immer für Offenheit: „Man darf den Patienten nicht in die Irre führen.“

Froh ist er, dass er für seine Praxis einen Nachfolger gefunden hat. Etwas früher als eigentlich geplant. Aber er wollte damit nicht bis zum letzten Drücker warten. Denn seine Patienten unversorgt zu wissen, „das wäre für mich eine Horrorvorstellung gewesen“, sagt er. Deshalb hatte er sich entschlossen, die Praxis schon frühzeitig auszuschreiben.

Das nächste halbe Jahr lang wird er mit Martin Schößler zusammenarbeiten, bevor er in den Ruhestand geht. Und dann? „Es gibt wichtige Aufgaben, denen ich mich dann mehr widmen möchte“, sagt er. Und außerdem freue er sich darauf, mehr Zeit für seine Familie zu haben.

Sein Nachfolger dürfte einigen vielleicht schon bekannt sein aus seiner Zeit als Chirurg am Bitburger Krankenhaus, wo Martin Schößler zwölf Jahre lang gearbeitet hat. Der von der Mittelmosel stammende 50-jährige Vater von drei Kindern lebt in Bitburg. Von dem ausgeschriebenen Kassensitz hat er durch eine Annonce im Ärzteblatt erfahren.

Dass er das kommende halbe Jahr noch mit seinem Vorgänger zusammenarbeiten kann, empfindet Schößler als vorteilhaft: „So kann ich von dem großen Wissensschatz noch profitieren.“ Schößler hat 20 Jahre Erfahrung als Operateur. Jetzt sei für ihn interessant zu sehen, wie vieles auch ohne Operation geheilt werden könne.

Er freut sich darauf, in der Praxis selbst gestalten und für seine Patienten da sein zu können. „Hier kann ich so sein wie ich bin“, sagt er. Für die Fitness geht’s aufs Ergometer, außerdem hört er gerne Jazz, klassische Musik und interessiert sich für Kunst. Die hat auch gleich Einzug in die Praxis gehalten. Im Flur und im Wartezimmer stehen einige lebensgroßen Pappkameraden des Alsdorfer Künstlers Franz-Josef Kochs (Kaiser-Lothar-Preisträger). Und damit ist die Praxis auch in Zeiten von Corona ein bisschen bevölkert.

Neu ist auch das Röntgengerät, das nur noch auf seine Tüv-Abnahme wartet, bevor es eingesetzt werden kann. Martin Schößler hat den Start schon hinter sich. Und für das nächste halbe Jahr haben die Patienten den luxuriösen Vorteil, gleich zwei Orthopäden vor Ort zu haben.

KOMMENTAR

Nachfolge zur rechten Zeit geregelt

Es sind die guten Nachrichten, die das Dunkel in der Pandemie-Zeit an manchen Tagen wieder etwas heller erscheinen lassen. In Prüm bleiben die Facharztpraxis und damit der Kassensitz von Martin Schulz erhalten. Topp. Es ist kein Geheimnis, dass es in Zukunft immer schwerer sein wird, Nachfolger für Arztpraxen zu finden. Dass es in diesem Fall so gut geglückt ist, hat auch damit zu tun, dass sich Schulz rechtzeitig um einen Nachfolger bemüht hat. Jetzt kann er ihn in Ruhe einarbeiten, bevor er sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das ist absolut vorbildhaft. Und für Prüm ein wichtiger Standortfaktor.

