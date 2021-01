Finanzwirtschaft : Rainer Nickels wird Vorstandschef der Kreissparkasse Bitburg-Prüm

Rainer Nickels (rechts) wird am 1. Januar 2022 Nachfolger von Ingolf Bermes (links) an der Spitze der Kreissparkasse Bitburg-Prüm. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Der Nachfolger von Ingolf Bermes an der Spitze der Kreissparkasse Bitburg-Prüm kommt aus den eigenen Reihen. Rainer Nickels wird den Posten am 1. Januar 2022 übernehmen.

Als Ingolf Bermes Anfang Januar seinen Rückzug vom Posten des Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Bitburg-Prüm zum Ende des Jahres ankündigte, kam das für viele überraschend. Dass Rainer Nickels nun zu seinem Nachfolger an der Spitze des Kreditinstituts werden soll, ist weniger überraschend.

Der Kreistag hat am Freitag dem 47-Jährigen das Vertrauen ausgesprochen, nachdem der Verwaltungsrat der Sparkasse ihn für die Bermes-Nachfolge vorgeschlagen hatte. Damit wird Nickels zum 1. Januar 2022 den Spitzenposten bei dem Eifeler Kreditinstitut übernehmen.

Der künftige Vorstandsvorsitzende ist Diplom-Kaufmann, verheiratet und Vater von zwei Kindern im Alter von 15 und elf Jahren. Seit 1997 ist er bei der Kreissparkasse Bitburg-Prüm in verschiedenen Führungspositionen tätig. 2014 wurde er zum Vorstandsmitglied bestellt. In dieser Funktion verantwortet er in erster Linie das Geschäftsfeld der Firmenkunden sowie das Immobilien-, Versicherungs- und Wertpapiergeschäft. Als Vorstandsvorsitzender übernimmt er die zentralen Steuerungsfunktionen.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Geldwirtschaft : Eifeler Sparkassenchef kündigt Rückzug an

„Rainer Nickels ist aufgrund seines langjährigen Engagements im Kundengeschäft in der heimischen Wirtschaft gut vernetzt. Es freut mich sehr, dass wir mit ihm einen versierten Nachfolger für Ingolf Bermes gefunden haben. Er ist ein Garant für die Weiterführung der erfolgreichen Entwicklung der Sparkasse“, sagte der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Landrat Joachim Streit, nach der nicht-öffentlichen Abstimmung im Kreistag.

„Ich freue mich über die Berufung zum Vorsitzenden des Vorstandes meiner Heimatsparkasse und werde meine ganze Energie und Erfahrung einsetzen, um unsere Kreissparkasse Bitburg-Prüm als innovativen und modernen Finanzdienstleister weiterzuentwickeln“, sagte Rainer Nickels zu seiner Beförderung.

Lesen Sie auch Wirtschaft : Sparkasse verleiht eine Milliarde Euro

Mit seinem Schritt an die Spitze wird im Vorstand der Sparkasse jedoch seine derzeitige Position vakant. Eine Nachfolge-Regelung ist hier bisher nicht gefunden worden. Die Ausschreibung dieser Vorstandsposition werde in Kürze erfolgen hieß es dazu am Samstag.