Speicher/Binsfeld Die Immobilienbranche rund um Spangdahlem hat auf den Zuzug von 2500 Amerikanern gebaut. Nun wird die Spezialeinheit aus Mildenhall wohl nicht kommen.

„To Rent for US-families“, auf Deutsch: „Zur Vermietung an US-Familien“ steht auf dem Schild an der Fassade. Und lange Zeit hatten sich die Besitzer der Speicherer Housing genau darauf konzentriert: Die Wohnungen in den Ein- und Mehrfamilienhäusern wieder an den amerikanischen Mann zu bringen.