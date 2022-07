Jugendprojekt : Nachhaltig, digital und innovativ

EXTRA

Der Exzellenzkurs ist ein Kooperationsprojekt der Volksbank Eifel gemeinsam mit den Gymnasien in Bitburg, Neuerburg und Biesdorf. Unter dem Motto Business-Kultur-Lifestyle erleben die Teilnehmer verschiedene Veranstaltungen und Workshops. Die Reihe wurde 2004 ins Leben gerufen, zunächst mit dem Willibrord-Gymnasium, 2006 mit Biesdorf, 2010 kam Neuerburg dazu. Gründerinnen waren die Lehrerinnen Margit Bayer-Bretz und Marlen Meyer. 2021/22 nahmen 22 Oberstufenschüler der Gymnasien Neuerburg und Biesdorf sowie fünf Azubis der Volksbank Eifel am Exzellenzkurs teil. Zu den Veranstaltungen zählten eine Schreibwerkstatt, der innovative Businesstag in mehreren Unternehmen, das Business-Knigge-Dinner im Gasthaus Herrig in Meckel sowie Workshops in Sachen Finanzbildung, Kommunikation und Präsentation.

Organisiert wurde die Reihe 2021/22 von Sarah Gibalowski, Claudia Garten (beide Jugendbank der Volksbank Eifel), Julia Elenz, Juliane Petry, Christina Niehl (alle Lehrer, Eifelgymnasium Neuerburg) und Marco Elenz (St.-Josef-Gymnasium Biesdorf).