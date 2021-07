Beruf : Fortbildungstag „Der Wald als außerschulischer Lernort“

Die Lehramtsanwärterinnen waren trotz Regenwetter mit Begeisterung dabei. Foto: Alexandra Baustert

Ernzen (red) „Das, was wir heute hier selbst erlebt haben, ist ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler“, lautete das positive Fazit einer Lehramtsanwärterin. Zusammen mit Kolleginnen hatte sie am Fortbildungstag „Der Wald als außerschulischer Lernort“ in Ernzen teilgenommen.

Auf der Suche nach den Farben des Waldes. Foto: Alexandra Baustert