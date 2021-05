Bildung : Schülerinnen und Schüler geben Nachhilfe

Biesdorf (red) Das Private St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf hat seine Nachmittagsbetreuung um ein Nachhilfe­angebot erweitert. Die Idee unter dem Motto „Schüler helfen Schülern“ hat sich nach vier Wochen zu einem erfolgreichen Konzept entwickelt.

Viele Schülerinnen und Schüler der fünften bis neunten Klassen nahmen das Angebot an und verbringen einen oder zwei Nachmittage in der Woche am SJG, betreut von Oberstufenschülern und Abiturienten. Unterstützt von diesen Nachhilfekräften machen sie in kleinen Gruppen von maximal drei Schülern Hausaufgaben, wiederholen und vertiefen wichtige Unterrichtsinhalte und nehmen an Sport-, Bastel- oder Spielangeboten teil. Eine Anmeldung für Betreuung und Nachhilfe ist weiter möglich. Die Schule richtet sich bei der Wahl der Betreuungstage nach den Eltern und den Präsenztagen der Kinder. Kontakt per E-Mail an katja.hoffmann@sjg-biesdorf.de oder unter Telefon 06566/8062. Foto: St.-Josef-Gymnasium Biesdorf