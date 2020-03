Homepage der Verbandsgemeinde Arzfeld funktioniert derzeit nur schlecht : „Nachholbedarf bei der Digitalisierung“

Arzfeld Wer derzeit auf der Homepage der Verbandsgemeinde Arzfeld surft, muss mit technischen Problemen rechnen. Die Seite wird nicht richtig dargestellt, Links funktionieren nicht. Doch auch sonst macht die Website wenig her.

Den Reisepass anfordern, das Wunschkennzeichen des Autos durchgeben oder ein Gewerbe anmelden – all das könnte durch moderne Technik mit wenigen Mausklicks möglich sein. Digitalisierte Ämter würden manchen Behördengang überflüssig machen. Und dem Bürger Stunden in Wartezimmern ersparen. So sieht man das auch in Berlin.