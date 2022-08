Musikfestival : Wenn in Prüm das große Gagengeheimnis gelüftet wird

Prüm Zur Prümer Nachkirmes gab es ein dreitägiges Open-Air-Festival mit viel Musik. Alte Bekannte teilten sich die Bühne mit Nachwuchs.

An drei Tagen haben die Prümer ihre Nachkirmes gefeiert. Nach der Premiere im vergangenen Jahr fand das „Brauhaus-Festival“ zum zweiten Mal statt. Profitierten 2021 die Flutopfer von der Veranstaltung, so ist es diesmal die Jazz-Initiative Eifel.

Mit an vorderster Front war Hermann Narings, Jazzer und Mit­organisator vor Ort. „Das läuft ganz prima. Das Wetter ist super, die Leute sind gut drauf, und es macht uns allen viel Spaß, so die Prümer Nachkirmes gemeinsam zu feiern“, berichtet Narings. Vor allem aber: Regionale Musikerinnen und Musiker hatten die Gelegenheit, gemeinsamen mit den Bands auf der Bühne zu stehen. Das kam beim Publikum sehr gut an. Und so wurde das „Brauhaus-Festival“ zu einem musikalischen Fest vom Fass­anstich am Freitag bis zum Sonnen­untergang am Sonntag. Eine Prümer Nach­kirmes wie gemalt.

Los ging es am Freitagnachmittag mit der Formation The Blue Swinging Dixies, die mit ihrer unterhaltsamen, fröhlichen und flotten Jazzmusik die perfekten Opener waren. Sie traten als die Lokal­matadoren auf: Die Männer stammen aus Bitburg und Umgebung und musizieren seit 2017 gemeinsam. Dixie, Swing und Blues gehören genauso zum Repertoire wie eigenwillige Interpretationen von Jazz-Standards, darunter „Blue Bossa“ oder „Girl from Ipanema“. Hans Binsfeld, Hans Hontheim, Martin Schuster, Mike Kempf, Valentin Bastgen und Hajo Thome sorgten für viel Spaß und gute Unterhaltung.

Den Jungs ist ihre Spielfreude förmlich anzusehen. Sie sind immer gut drauf, ob auf der Bühne oder unplugged bei Straßenfesten. Eine Stimmung, die sich auch in Prüm schnell auf das Publikum übertrug. Die schon von der Eröffnung des Brauhauses bekannte Dixieland-Jazzband feierte in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen mit einem Benefizkonzert. Auch beim Konzert für die Opfer des Ukrainekrieges waren sie mit von der Partie. Am Abend sorgte die Pratzbähnt für zünftige Stimmung. Erwin Lemkes war begeistert: „Ja, super. Tolle Musik, gut gelaunte Gäste und nette Gespräche. Was willst du mehr“.

Der Samstag stand unter dem Motto „Meet and Greet“. In allen Gruppen spielten Prümer Musiker zusammen mit den auswärtigen Bands. Den Beginn machten Nils Becker & Friends. Die Rock-, Pop- und Funkband Lucky Losers aus Stuttgart brillierte mit ihrer routinierten und gekonnt in Szene gesetzten Show. Wegen der eingestreuten Einlagen der lokalen Musiker und Sänger verlängerte sich der Auftritt erheblich. Das brachte den Zeitplan gründlich durcheinander.

Den einen war das egal, andere warteten ungeduldig auf die Band mit einem rätselhaften Namen Gagengeheimnis. Unter dem Namen setzt sich die Formation aus Florian Esch, Sandra Klinkhammer und Phillipp Zdebel zusammen. „Das hört sich nicht nur professionell an, das ist sehr gut“, stellen Gaby und Manfred begeistert fest – wohl wissend was sie sagen. Denn sie musizieren beide selbst. Am Ende der Show wurde Flos Gagengeheimnis verstärkt durch die Bulletprof Hornsection, ebenfalls Ureifeler.

Der Sonntag startete gemütlich mit einem Frühschoppen-Brunch, den Nils Becker und Velaphon’ musikalisch bereicherten. Es folgten Nina’s Rusty Horns mit Nina Lentföhr (WDR), die sich dem originalen Oldtime-New-Orleans-Stil verschrieben haben. Die Band klingt wie die weltberühmten Tuba Skinny.