Mit einem im Inneren beleuchteten Turm aus Gaze locken die Experten die nachtaktiven Schmetterlinge an. Der Turm entfaltet in alle Richtungen seine Lockwirkung. Foto: Rudi Seliger

Schleiden/Arnsberg Zu Nachtfaltern wie Langhorn­motte oder Nagelfleck wurde bisher nur wenig geforscht. Nun gibt es eine rund 300 Seiten starke Broschüre, die diese Tiergruppe im Nationalpark Eifel erstmals ausführlich erfasst.

Möglich wurde dies unter anderem durch sechs ehrenamt­liche Schmetterlingsforscher, die in langen nächtlichen Beobachtungen das Arten­inventar erfasst haben. Wichtigster Partner in diesem Projekt ist die Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidoptero­logen (Schmetterlingskundler). Zwölf Jahre lang wiesen die Experten um Wolfgang Wittland und Rudi Seliger mit viel Engagement und Herzblut 1288 Nachtfalterarten nach. Jetzt wurden die Ergebnisse der Forschungsarbeiten in einem 288 Seiten starken Gesamtwerk zusammengetragen und von Wald und Holz NRW in Arnsberg vorgestellt.