Bitburg-Prüm Besonders in kleinen Orten geraten Feuerwehren in Existenznot – ihnen fehlt häufig der Nachwuchs.

Führungspersonal fehlte und ebenso der Nachwuchs. „Die Jugend ist heute anders gestrickt“, glaubt der 63-Jährige. Für die Feuerwehr müsse Freizeit geopfert werden – für Übungen, Lehrgänge und Einsätze. Früher seien zeitweise von 150 Einwohnern Zendscheids über 20 in der Feuerwehr aktiv gewesen. Aber das war einmal. Er sorgt sich auch, dass die Einsatzzeiten nicht eingehalten werden können, wenn kleine Wehren verschwinden. Clemens findet auch, dass manche Verordnungen vom Land in Sachen Feuerwehr mit der Praxis nicht viel zu tun haben. Hinzu komme natürlich der demografische Wandel.

Das sieht auch Achim Schroth so. Der einstige Wehrführer der ebenfalls aufgelösten Scharfbilliger Wehr macht auch die fehlende Jugend als Problem aus. Zudem ist die Feuerwehr gerade in kleineren Orten für viele weitere Aufgaben zuständig. „Wir waren auch für das Sommerfest, die Aktion Saubere Landschaft, die Kanalreinigung und das Maibaum-Aufstellen zuständig“, sagt Schroth.

Diese Aufgaben hat zum Glück ein neugegründeter Förderverein übernommen. Was die Wehr-Einsätze angeht, komme Scharfbillig die Nähe zu Röhl und Sülm zugute, so Schroths Einschätzung.

Neben Scharfbillig und Zendscheid gibt es auch in Feilsdorf, Orlenbach und Schloßheck keine Feuerwehr mehr. „Wir brauchen aber die kleinen Wehren, denn die haben die Ortskenntnis“, sagt Willi Schlöder, stellvertretender Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) und stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bitburger Land, beim TV-Gespräch im Katastrophenschutzzentrum in Bitburg.

Der 59-Jährige nennt als Grund für den Nachwuchsmangel auch das größere Freizeit-Angebot, das Kindern und Jugendlichen heutzutage zur Verfügung stehe. Zudem würden sich auch die Vereine um den Nachwuchs bemühen. Da sei die Gründung von Bambini-Feuerwehren schon die richtige Antwort gewesen, findet Schlöder. Da können schon Sechsjährige mitmachen, für die Jugendfeuerwehr muss man hingegen zehn Jahre alt sein. Die gute Nachricht ist, dass in Spangdahlem und in Orenhofen Bambini-Wehren gegründet wurden, wie Schlöder weiß. Er glaubt auch, dass in den Orten, die eine Jugendfeuerwehr haben, das Nachwuchsproblem kein Thema ist. Das sei schon ein Problem von kleineren Orten – ganz klar. Und eine der Lösungen dafür ist der Zusammenschluss. „Das muss aber auf freiwilliger Basis geschehen“, betont der Neidenbacher und nennt drei Beispiele, wo das geglückt ist, wie bei Kyllburgweiler/Seinsfeld, St. Thomas/Usch und bei der FFW Mehlenthal.