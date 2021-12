Weihnachten : O, Tannenbaum? Diese Nadelbäume wachsen in der Eifel – und stehen in den Wohnzimmern

O, Tannenbaum? Diese Nadelbäume wachsen in der Eifel – und stehen in den Wohnzimmern

Wolsfelderberg Bunt geschmückt gehört die Tanne zu Weihnachten wie Kerzen und Sterne. Doch ist das, was da im Wohnzimmer steht, wirklich ein Tannenbaum? Wir haben uns mit Förster Martin Lotze im Wald getroffen und uns erklären lassen, welche Nadelbaumarten es hier gibt.

Wohl keine andere Pflanze wird in Deutschland so oft besungen wie die Tanne zur Weihnachtszeit. Dabei ist sie hier gar nicht der häufigste Nadelbaum, sondern Fichte und Kiefer. Im 19. Jahrhundert gab es nämlich viele Freiflächen in den Wäldern, die wieder aufgeforstet werden mussten, erklärt Förster Martin Lotze von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Dafür wurden Bäume verwendet, die gute Holzlieferanten waren – Kiefer und vor allem Fichte. Gleiches Spiel nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem viel Wald zerstört oder abgeholzt wurde.