Vier Wohnhäuser entstehen in der Bahnhofstraße : Nächster Speicherer Schandfleck verschwindet

Vier Wohnhäuser entstehen in der Bahnhofstraße

Speicher Auf dem Areal des alten Eurospar in Speicher wird derzeit ein Wohnkomplex mit Tagespflege und Senioren-WG realisiert. 2021 sollen nebenan drei Mehrfamilienhäuser folgen.

Es geht weit runter auf dem Grundstück in der Speicherer Bahnhofstraße. Klein wie eine Maus sieht der Arbeiter in der Grube aus. Die Ausmaße des Lochs, sie verschaffen einen Eindruck von der Größe des Gebäudes, das hier entstehen soll.

Es ist ein mehrstöckiger, weißer Komplex, den Planer Eric Mathey dem Stadtrat am Donnerstag an die Leinwand wirft. Ins Erdgeschoss soll eine Senioren-WG der Caritas einziehen. In den zwei Stockwerken darüber sind eine Tagespflegestation sowie neun bis zwölf Wohnungen geplant, vielleicht eine Facharztpraxis. Und wenn die Wohnanlage einmal steht, sollen ab Sommer 2021 noch weitere drei Mehrfamilienhäuser samt Tiefgaragen und Grünanlagen dahinter entstehen.