Prümer Gängelchen : Prümer Gängelchen

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm lädt für Montag, 14. September, zum „Prümer Gängelchen“ ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brunnen auf dem Teichplatz in Prüm. Die Wanderung ist für Leute gedacht, die nicht mehr so gut zu Fuß sind.

