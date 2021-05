Bahn : Nächtliche Bauarbeiten an der Eifelstrecke

Auw an der Kyll/Speicher (red) Die DB Netz AG plant von Donnerstag, 20. Mai, 20 Uhr, bis Freitag, 21. Mai, 6 Uhr, Bauarbeiten an den Gleisen zwischen Speicher und Auw an der Kyll. Die Bauarbeiten, so die DNB Netz AG, „sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich und können aufgrund der gegebenen betrieblichen Voraussetzungen“ nur in der angegebenen Zeit durchgeführt werden.

