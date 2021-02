Weil zu viel gelüftet wurde? : Update: Lauter Mäuse in Prümer Schule – Kinder müssen umziehen

Foto: dpa/Kimmo Taskinen

Prüm In die Astrid-Lindgren-Schule in Prüm sind ungebetene Gäste eingedrungen: In mehreren Räumen wurden Schäden durch Mäuse entdeckt.

Unerwünschter Nagerbesuch: Anfang Februar erwischte es die Kindertagesstätte Maria Magdalena in Arzfeld, als man dort Ratten und deren Hinterlassenschaften entdeckte. „Das braucht im Moment kein Mensch“, sagte Andreas Kruppert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld, nach dem Bekanntwerden des Befalls im TV.

Braucht keiner: Das gilt jetzt auch in Prüm, wenn auch eine Nager-Nummer kleiner. In der Astrid-Lindgren-Schule haben sich Mäuse breitgemacht, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilt. Das Gesundheitsamt de Eifelkreises empfahl die Schließung der Schule für 14 Tage, eine Fachfirma ist mit der Beseitigung der Tiere beauftragt.

Auch diese Besucher scheinen bereits Anfang Februar ins Gebäude gelangt zu sein. Nachdem man ihre Spuren zunächst in nur wenigen Zimmern gefunden habe, „hat sich der Befall jetzt auch in weiteren Räumen eingestellt“.

Die Ursache hat, so vermutet man bei der Kreisverwaltung, nicht zuletzt mit der Corona-Pandemie zu tun: Als Grund für das Eindringen der Mäuse, heißt es in Bitburg, „kommen offene Türen und Fenster durch vermehrtes Lüften in Frage; denkbar sind aber auch durchlässige Versorgungsleitungen.“

Ein Problem konnte unterdessen schnell geregelt werden: die auch an der Prümer Schule laufende Notbetreuung von Kindern. Nach Absprache mit der Schulleitung wurden die Betreuung und der am Montag wieder beginnende Präsenzunterricht für die Grundschulklassen in die Räume der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm verlegt. Dort ist vorerst genügend Platz, weil der Präsenzunterricht der Realschule nächste Woche noch nicht wieder aufgenomen wird.

Die Mittagsverpflegung für die Schützlinge der Astrid-Lindgren-Schule bleibt gewährleistet, sie kommt vom St.-Joseph-Krankenhaus Prüm.